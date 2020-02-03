"Klarnet ile tanışmam doğal bir süreçti"

İhsan Dindar - milliyet.com.tr

Solo kariyerinizin yanı sıra Berlin Filarmoni Orkestrası'nın baş klarnetçisi olarak İstanbul'a geliyorsunuz. Yorucu bir tempo olsa gerek?

Müzisyenliğin hayatımda iki yönünü birleştiriyorum; orkestra ve solist performansları. Bu kombinasyonu çok seviyorum. İstanbul'a solist olarak geliyorum ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Sascha Gotzel ile de tekrar çalışmayı dört gözle bekliyorum! Berlin Filarmoni Orkestrası ile de çalışmalarımız çok güzel bir şekilde devam ediyor.

Müzik eğitiminize piyano ile başlamanıza rağmen sonrasında klarnet ile devam ettiniz. Bu tercih değişikliğinin nedeni neydi?

Klarnet, ailemde devamlılığı olan bir enstrüman. Bu yüzden onunla tanışmam ve çalmaya başlamam doğal bir süreç olarak ortaya çıktı.

Son albümünüzde geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden dünyaca ünlü şef Mariss Jansons orkestrayı yönetmişti. Onunla birlikte çalışmak nasıl bir duyguydu?

Mariss Jansons ailemizin çok eski bir dostu. Çocukluğumdan beri tanıdığım bir isimdi. Bu kişisel ilişkimiz ve onun bir efsane olması sayesinde Maris Jansons'un bende çok özel bir yerde kalacak.

Son albümünüze değinmişken; Carl Maria von Weber ve Felix Mendelssohn bestelerinden oluşan bir repertuvarla dinleyici karşısına çıktınız. Bu iki bestecinin sizde nasıl bir karşılığı var?

Biz klarnet çalanlarda Carl Maria von Weber'in yeri tabii ki çok başka. Arkadaşı Baermann sayesinde bu enstrumana çok hakimdi ve iyi biliyordu. Bu sayede de bize çok sayıda başyapıt bıraktı. İlk konçertosunu çok beğenirim. Operavari bir havası var. Mendelssohn'u da piyano ve oda müziği eserleri nedeniyle çok seviyorum. Aynı zamanda "Songs wihtout Words parçasını da çok seviyorum. Günün birinde de klarnete uyarlamak istiyorum.

Hazır siz o bahsi açmışken sorayım. Yakın zamana dair başka projeleriniz olacak mı?

Pek çok konserimiz olacak tabii ki. Lorenzo Viotti ile birlikte bir turnedeyiz. İstanbul'a bir önceki gelişimin sebebi de kendisiydi. Aynı zamanda Mozart eserleri kaydetmek için de hazırlanıyorum.

Heyecan verici! Merakla bekliyoruz. Peki sizi Berlin Filarmoni ile birlikte İstanbul'da görecek miyiz?

Umarım gerçekleşir.

Son olarak Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile vereceğiniz konser hakkında müzikseverlerle paylaşmak istediğiniz bir mesaj var mı?

Yeniden İstanbul'da olmaktan ötürü büyük mutluluk duyuyorum. İki yıl önce burada fantastik zaman geçirmiştim. Bu kenti ve izleyicisinin enerjisini çok seviyorum. Burada olmak mutluluk verici bir şey.

ihsan.dindar@milliyet.com.tr