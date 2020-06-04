Korona günlerinde ‘Sözsüz Günlükler’

Türkiye’deki sanatçıların yeni eserler üretmesi ve üretilen eserlerin uluslararası platformda tanıtılması idealiyle çalışmalarını sürdüren Gedik Sanat, “Unvoiced Diaries - Sözsüz Günlükler” projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda 24 Türk bestecinin dijital platformlara uygun solo keman için eserler üretmesi hedefleniyor. Keman sanatçısı Önder Baloglu tarafından sunulan proje, Gedik Sanat Genel Sanat Yönetmeni Caner Akgün, Gedik Filarmoni Orkestrası Genel Müzik Direktörü Cemi’i Can Deliorman ve besteci Onur Türkmen tarafından oluşturulan Danışma Kurulu tarafında yürütülüyor. Pandemi sürecinde bestecilere siparişler veren Gedik Sanat, dijital platformda yüksek kalitede bir müzik arşivi oluşturmayı da hedefliyor.

Canlı yayınlar

8 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında 24 bestecinin eserleri, besteleyiş stilleri ve yaşamları üzerine Gedik Sanat resmi sosyal medya kanalları üzerinden paylaşımlar ve canlı yayınlar gerçekleştirilecek. Özellikle projenin solisti keman sanatçısı Önder Baloglu ve bestecilerin karşı karşıya geleceği canlı yayınlar yapılacak. Projenin son aşamasında temmuz ayı içerisinde eserlerin kayıtları gerçekleştirilip bir tanıtım filmiyle sanatseverlere sunulacak.

24 bestecinin eseri var

Proje kapsamında 24 solo keman için minyatür besteleyen isimler şu şekilde sıralanıyor: Utku Aşuroğlu, Oğuzhan Balcı, Didem Coşkunseven, Mahir Cetiz, Evrim Demirel, Cem Esen, Zeynep Gedizlioğlu, Yunus Gencer, Kamran İnce, Emre Sihan Kaleli, Aslıhan Keçebaşoğlu, Özkan Manav, Deniz Nurhat, Murat Cem Orhan, Orhun Orhon, Orhan Veli Özbayrak, Enver Yalçın Özdiker, Mehmet Can Özer, Uğurcan Öztekin, Hakan Ali Toker, Ahmet Tamer Topuz, Onur Türkmen, Yusuf Yalçın, Tolga Yayalar.