‘Kral ve Ben’ tekrar çekiliyor

Yapımcılar, müzikalde çeşitliliği, dünya görüşlerini ve gerçek tarihi birleştirirken filme çağdaş bir bakış açısı getirileceğini bildirdi. 1950’lerde müzikalin hem Broadway versiyonunda hem de 1956 yapımı filminde Kral Mongkut’u canlandıran Rus asıllı ABD’li aktör Yul Brynner, bu karakterle büyük başarı elde etmişti. Yul Brynner, ‘Kral ve Ben’deki performansıyla iki Tony Ödülü’ne ve film uyarlamasında da ‘En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ına layık görülmüştü. Aktör 1985’te öldü.