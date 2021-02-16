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16.02.2021 - 07:00 | |  DIŞ HABERLER SERVİSİ

‘Kral ve Ben’ tekrar çekiliyor

ABD’li film şirketi Paramount Pictures, dünyaca ünlü müzikal ‘Kral ve Ben’in (The King and I) yenisinin çekileceğini açıkladı.

‘Kral ve Ben’ tekrar çekiliyor

 

Yapımcılar, müzikalde çeşitliliği, dünya görüşlerini ve gerçek tarihi birleştirirken filme çağdaş bir bakış açısı getirileceğini bildirdi.  1950’lerde müzikalin hem Broadway versiyonunda hem de 1956 yapımı filminde Kral Mongkut’u canlandıran Rus asıllı ABD’li aktör Yul Brynner, bu karakterle büyük başarı elde etmişti. Yul Brynner, ‘Kral ve Ben’deki performansıyla iki Tony Ödülü’ne ve film uyarlamasında da ‘En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ına layık görülmüştü. Aktör 1985’te öldü.

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