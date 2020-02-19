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19.02.2020 - 15:07 |

Küçükçiftlik Bahçe "merhaba" demeye hazırlanıyor

KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe yeniden “Merhaba” demeye hazırlanıyor.

Küçükçiftlik Bahçe "merhaba" demeye hazırlanıyor

 Açık havanın özlemini duyan İstanbullular Bahçenin samimi ortamında güzel müzik, iyi yiyecek ve içecek ile birlikte farklı müzik türlerinden yerli sanatçıların performanslarını dinlemek için dostlarıyla bir araya gelecek.

 

Geçtiğimiz sezon sonbaharın ılık esintileri eşliğinde iyi müziğin keyfini yaşatan KüçükÇiftlik Bahçe, farklı müzik türlerinden yerli sanatçıları hafta içi yaz akşamları müzikseverlerle buluşturacak. URU organizasyonu ile gerçekleşecek KüçükÇiftlik Bahçe konserleri yaz ayları boyunca devam edecek.

 

27 Mayıs: Ceyl’an Ertem / Ufuk Beydemir/ Sedef Sebüktekin

28 Mayıs: Feridun Düzağaç / TNK / Nilipek.

3 Haziran: Cem Adrian / Kalben / Murat Yılmazyıldırım

10 Haziran: Islandman / Kaan Düzarat / Kozmonotosman / Akın Sevgör

17 Haziran: Gripin / Yüksek Sadakat / İkiye On Kala

 

Küçükçiftlik Bahçe merhaba demeye hazırlanıyor

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