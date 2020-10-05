Aralarında Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Betül Çotuksöken, Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Saffet Babür, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gülriz Uygur, Prof. Dr. Yasemin Yalım, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Abdullah Kaygı, Prof. Dr Çetin Türkyılmaz, Antalya Bilim Üniversitesi’nden Yusuf Örnek ve Prof. Dr Harun Tepe’nin de bulunduğu çok sayıda bilim insanı tele konferans yöntemiyle bir araya gelerek Kuçuradi’ye doğum günü sürprizi yaptı. 60 kişinin katılımıyla gerçekleşen kutlamaya Kuçuradi’nin eski ve yeni öğrencileri ve bazı gazeteciler de katıldı. Ancak sunum sırasında bekleyen büyük bir grup canlı bağlantıya alınamadı. Slaytı Doç. Dr. Bergen Çoşkun Özaydın hazırlarken, etkinlik Elif Hamidi, Emel Keskin, Damla Alver ve Dilan Kara tarafından organize edildi.