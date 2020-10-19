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19.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Kudüs şairi’ Pakdil kabri başında anıldı

Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil, vefatının 1’inci yılında kabri başında anıldı.

‘Kudüs şairi’ Pakdil kabri başında anıldı

Tacettin Dergahı’ndaki anma törenine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Pakdil ile ilgili rahmet ve merhamet temennilerini dile getirdiğini hatırlatarak Pakdil’in, klas duruşu, tavrı, dili ve üslubuyla gençliğe bir bilinç, duruş ve tavır aşıladığını söyledi. Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek ve Nuri Pakdil’in milletin duygusunu ve yaşadıklarını anlatan büyük edipler olduğunu vurgulayan Ünal, “Nuri Pakdil hiçbir zaman sözünü esirgemez, sözünü saklamaz, hakikati gizlemezdi. Hakikati ifade ederken de büyük bir nezaketle onu ifade ederdi” diye konuştu. Kudüs ve Tarihimiz Derneği Ankara Şubesi Temsilcisi Zahir Elbeyk ise Pakdil’in Kudüslüler ve Filistinliler için önemli bir figür olduğuna dikkati çekerek “Üstadımız yıllarca Kudüs davası için kalemle ve şiirle savaştı, vefat ettiği zaman bütün Filistin üzüldü” ifadesini kullandı.

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