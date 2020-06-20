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20.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Kült’ filmler kitap kapağı olursa

Matt Stevens “Good Movies As Old Books” adlı tasarım projesinde, unutulmaz filmleri eski kitap kapaklarına dönüştürüyor. Stevens projesinde, favori filmleri için eski tip kitap kapağı görünümünde tasarımlar üretiyor.

‘Kült’ filmler kitap kapağı olursa

Sinemaya ve kitap kapaklarına olan tutkusunu “Good Movies As Old Books” birleştiren sanatçı, serisi kapsamınsa yeni işler üretmeye hâlâ devam ediyor.

Hafta başında 73. tasarımını paylaşan ve seriyi 100’e tamamlamayı hedefleyen sanatçı, projesi için Kickstarter’da da bir destek kampanyası başlattı. Stevens’ın en sevdiği filmleri illüstrasyona tercüme ettiği bu seri, aynı zamanda iyi bir film tavsiye listesi olarak da işlev görüyor.

Matt Stevens’ın çalışmalarını internet sitesi ve Instagram’ı üzerinden de takip etmek mümkün. “Good Movies As Old Books” adlı seride “Parasite” filminden “Interstellar”a, “Fight Club”dan “The Matrix”e pek çok film yer alıyor.                                               

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