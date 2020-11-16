MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Kundura Sinema’da edebiyat uyarlamaları
ABONE OL
16.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Kundura Sinema’da edebiyat uyarlamaları

Özel küratöryal içerikleriyle dikkat çeken ve İstanbul kültür ve sanat haritasında yer alan  Kundura Sinema yeniden kapılarını açtı.

Kundura Sinema’da edebiyat uyarlamaları

Kundura Sinema, 2020 kasım ve aralık ayı programında “Dr. Zhivago / Dr. Jivago” ve “Red Shoes / Kırmızı Papuçlar” gösterimleriyle sinema tarihinin önemli edebiyat uyarlamalarına yer verirken çocuklara ve ailelerine özel, Fransız yazar Gilles Paris’in romanından uyarlanan “Ma Vie de Courgette / Kabakçığın Hayat”) Kundura Sinema’da izleyicilerini bekliyor.       

 

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? 16 Kasım AFAD - Kandilli son depremler sorgula

Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? 16 Kasım AFAD - Kandilli son depremler sorgula

Bankalardan flaş karar! Değişiyor...

Bankalardan flaş karar! Değişiyor...

Avrupa'nın en büyük çevre projesi

Avrupa'nın en büyük çevre projesi

Aile hekimlerinden esnek çalışma talebi

Aile hekimlerinden esnek çalışma talebi

Sıradaki Haber