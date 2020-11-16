Kundura Sinema’da edebiyat uyarlamaları

Kundura Sinema, 2020 kasım ve aralık ayı programında “Dr. Zhivago / Dr. Jivago” ve “Red Shoes / Kırmızı Papuçlar” gösterimleriyle sinema tarihinin önemli edebiyat uyarlamalarına yer verirken çocuklara ve ailelerine özel, Fransız yazar Gilles Paris’in romanından uyarlanan “Ma Vie de Courgette / Kabakçığın Hayat”) Kundura Sinema’da izleyicilerini bekliyor.