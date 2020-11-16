16.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Kundura Sinema’da edebiyat uyarlamaları
Özel küratöryal içerikleriyle dikkat çeken ve İstanbul kültür ve sanat haritasında yer alan Kundura Sinema yeniden kapılarını açtı.
Kundura Sinema, 2020 kasım ve aralık ayı programında “Dr. Zhivago / Dr. Jivago” ve “Red Shoes / Kırmızı Papuçlar” gösterimleriyle sinema tarihinin önemli edebiyat uyarlamalarına yer verirken çocuklara ve ailelerine özel, Fransız yazar Gilles Paris’in romanından uyarlanan “Ma Vie de Courgette / Kabakçığın Hayat”) Kundura Sinema’da izleyicilerini bekliyor.