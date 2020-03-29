Leyla Gencer belgeseli Youtube'da

Leyla Gencerâ€™i, kendisiyle tanÄ±ÅŸma ve Ã§alÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ± bulmuÅŸ sanatÃ§Ä±larla yapÄ±lan sÃ¶yleÅŸilerle daha yakÄ±ndan tanÄ±ma fÄ±rsatÄ± sunan Leyla Gencer: La Diva Turca baÅŸlÄ±klÄ± belgeselin yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Leyla Gencer ArÅŸiviâ€™ni de bÃ¼nyesinde bulunduran Ä°KSV, yÃ¶netmenliÄŸini ise SelÃ§uk Metin Ã¼stleniyor. Belgeselin metni ve senaryosunda gazeteci ve yazar Zeynep Oralâ€™Ä±n imzasÄ± bulunuyor. Halit ErgenÃ§â€™in sesiyle gÃ¼Ã§lenen yapÄ±ma katkÄ±da bulunan diÄŸer sanatÃ§Ä±lar ise SelÃ§uk YÃ¶ntem, BergÃ¼zar Korel ve Mehmet GÃ¼nsÃ¼r.

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Ã‡ekimleri 2018 boyunca Milano, Roma, Napoli ve Ä°stanbulâ€™da yapÄ±lan belgesel iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en isimler arasÄ±nda yazar Franca Cella, La Scala Tiyatrosu Akademisi KurucusuÂ Carlo Fontana, San Carlo OperasÄ± YÃ¶neticisiÂ Rossana Purchia, Sferisto OperasÄ± Sanat YÃ¶netmeni ve Gencerâ€™in uzun yÄ±llar operalarÄ±nda birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dekoratÃ¶rÃ¼Â Pier Luigi Pizzi, Leyla Gencer Åžan YarÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lanÂ 2006 finalisti, soprano Simge BÃ¼yÃ¼kedes ile 2006 birincisi, sopranoÂ Nino Machaidze, 2008 finalistiÂ mezzosoprano Asude Karayavuz,Â Borusan Sanat Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼Â Ahmet Erenli, Ä°KSV Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼Â GÃ¶rgÃ¼n Taner,Â MSGSÃœ Devlet KonservatuvarÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi RejisÃ¶r Yekta Kara, La Scala Tiyatrosu Akademisi MÃ¼zik DepartmanÄ± YÃ¶neticisiÂ Daniele BorniquezÂ bulunuyor.

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Leyla Gencer: La Diva Turca belgeseli, 2019â€™un Ocak ayÄ±nda Cinemaximum Cityâ€™s NiÅŸantaÅŸÄ±â€™nda yapÄ±lan Ã¶zel bir gÃ¶sterimle ilk defa seyirciyle buluÅŸmuÅŸ; ardÄ±ndan 38. Ä°stanbul Film Festivaliâ€™nde prÃ¶miyerini yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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