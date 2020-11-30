‘Lezzetli’ bir sergi

The Dallas News’te yer alan habere göre yol kenarındaki bir moteli andıran çalışmanın içerisinde aralarında Amerikalı sanatçı Niki Dionne, Twinkie Chan ve Alli K’nin de yer aldığı birkaç sanatçının ipliklerden yaptığı çalışmalar yer alıyor. Ziyaretçiler, içeriye girdiklerinde iplikten yapılmış şeker ve çikolatayla dolu bir masa, üzerinde kar olan büyük bir çam ağacı ve yine iplikten yapılmış koltuk, sandalye gibi motel eşyalarını görebilecekler. “A Fiber Fairytale” 5 Aralık 2020 - 3 Ocak 2021 tarihleri arasında Dallas, Allen’da sosyal mesafe kurallarına uyarak gezilebilecek. Ayrıca Sweet Tooth Motel, gelecek yılın şubat ayında yeni bir sergiye de ev sahipliği yapacak.