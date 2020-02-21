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21.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Londra’da ‘Zaman Kolyesi’

Sergi kapsamında Nancy Atakan ve Kalliopi Lemos ilk defa bir sergide buluşuyor. “It still is as it always was” (Hâlâ her zaman olduğu gibi) başlıklı sergide iki ismin ortak üretimleri yer alıyor.

Londra’da ‘Zaman Kolyesi’

 Sergide, “Necklace of Time” (Zaman Kolyesi) isimli film ve sanatçıların birçok yeni kişisel çalışmaları ziyaretçi karşısına çıkıyor. “Necklace of Time”da, Atakan ve Lemos ritüel benzeri bir performans sergileyerek sonsuz ve şiirsel bir dünyaya adım atıyor. İki sanatçı, boyunlarında taşıdıkları Osmanlı tasarımlarına göndermeler içeren ve Bizans zırhlarını hatırlatan rengarenk mücevherlerle bezeli ağır altın kolyeleri çıkarmaya başlıyor ve yerlerine yaşanmışlıkları yansıtan küçük işleme kelimeler yerleştiriyor.

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