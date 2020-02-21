Londra’da ‘Zaman Kolyesi’

Sergide, “Necklace of Time” (Zaman Kolyesi) isimli film ve sanatçıların birçok yeni kişisel çalışmaları ziyaretçi karşısına çıkıyor. “Necklace of Time”da, Atakan ve Lemos ritüel benzeri bir performans sergileyerek sonsuz ve şiirsel bir dünyaya adım atıyor. İki sanatçı, boyunlarında taşıdıkları Osmanlı tasarımlarına göndermeler içeren ve Bizans zırhlarını hatırlatan rengarenk mücevherlerle bezeli ağır altın kolyeleri çıkarmaya başlıyor ve yerlerine yaşanmışlıkları yansıtan küçük işleme kelimeler yerleştiriyor.



