Louvre Müzesi 4 ayda 45 milyon $ kaybetti

Artnet’te yer alan habere göre, 2018’de bilet satışında rekor kıran müze, 10.2 milyon ziyaretçi rakamı ile 100 milyon dolarlık hasılat elde etmişti. 4 aydır hiçbir bilet satışı olmadığı düşünülünce müzenin zararının 45 milyon dolar olması bekleniyor.



227 yıllık kurum, bir süre alışılmıştan farklı bir şekilde ziyaret edilecek. Rezervasyon sistemi, zorunlu maske kullanımı, çalar saatin kapatılması, sırt çantasız tur gibi yeni kurallar getirildi. 925 bin metrekarelik müzenin yüzde 70’i ziyaret edilebilecek ve müze, yaşanan gelişmelere göre yeni kurallar getirebilecek.

“Mona Lisa” tablosunun önünde ise geniş kalabalıklar oluşamayacak. Selfie çekmek isteyenler sırayla ve eserin önünde en fazla 10-15 dakika vakit geçirebilecek.