LP’den Türkiye’ye özel konser

Birlikte Güzel’in geliştirdiği ve Instagram hesabı üzerinden yayınladığı “Ev’de” konseptli canlı müzik buluşmaları geçen mart ayında başladı.



Farklı evlerde, birlikte müzik dinleyebilmek için başlatılan ve bugüne kadar yerli sahnenin önemli isimlerini müzikseverlerle buluşturan “Ev’de” konser serisi, bu kez 25 Mayıs Pazartesi akşamı saat 22.00’de tüm dünya listelerinde zirveyi gören LP’yi ağırlayacak.



@birlikteguzel hesabı üzerinden sevenleriyle buluşacak İtalyan asıllı Amerikalı sanatçı LP, “Lost on You” başta olmak üzere “Other People”, “Muddy Waters”, “Girls Go Wild” ve “When We’re High” ile ismini dünya çapında duyurdu. Konserler ile ilgili detaylı bilgi için @birlikteguzel Instagram hesabı takip edilebilir.