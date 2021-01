Macar Folk Grubu Kerekes Band’tan Osmanlı-Türk Ilıcasında Konser

Kerekes Band, Pandemi nedeniyle gerçekleştiremedikleri 25. yıl kutlaması için dört bölümden oluşan bir konser kaydı dizisiyle izleyenlerin karşısına çıkıyor. Dört bölümden oluşan konser dizisinin ilki geçtiğimiz Mayıs ayında Macaristan’daki Hollókő kalesinde “Hava” başlığıyla yayınlandı.

Bu dikkat çekici konser üzerine Bakü'deki Macaristan Büyükelçiliği, Türk coğrafyasından da eserlerin seslendirileceği bir kayıt yapmalarını ister. Bunun üzerine grup Eger’de bulunan yüzlerce yıllık Osmanlı-Türk ılıcasının etkileyici atmosferinde konser kaydını yapmaya karar verir.

Grup “Su” temalı bu ikinci konserde kendi bestelerine ek olarak 70’li yıllardan Alpay bestesi “Yekte”yi Türkçe seslendirmeye karar verir. Anadolu Rock türüne hayranlığını dile getiren grup için bu parçayı iki yüz bin yaldızlı mozaikle kaplı kubbenin altında seslendirmek inanılmaz bir deneyim olur. Grubun lideri Zsombor Fehér, Yekte için şunları söyledi:

“Yıllar önce bu şarkıyı ilk kez aşık olduğum Bosporus Bridges albümünde duydum. Partilerde, tur otobüsünde çok dinledik ve çalıp çalamayacağımızı görmeyi çok istiyordum. Mekan olarak Eger'deki Türk Hamamı bunu deneyimlemek için daha iyi bir yer olamazdı.”

Bunun yanında konserde Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan gibi Kafkasya'dan Orta Asya'ya parçalara da yer veriyorlar.

Fehér son olarak, “bu dört konser filmi ile son 25 yılın güzel bir yansıması olarak grubun yaratıcı çeşitliliğini göstermek istiyoruz” dedi. Konser serisinin diğer temaları ise hava, ateş ve topraktan oluşuyor.

Konser, Türk Keneşi gözlemci üyesi ve geçen sene konseyin Budapeşte’de irtibat ofisini açan Macaristan temsilcilerinin Türk Dünyasına bir hediyesidir. Bakü’nün ardından şimdi Türk dinleyicilerle buluşma fırsatı bulan konser, sonrasında Türk Keneşi’nin diğer ülkelerinde de yayınlanacaktır.

Kerekes

Zsombor Fehér: Flüt, vokal / Csaba Námor: Kobza, gitar / Ákos Csarnó: Viola, vokal / Péter Sohajda: bas, vokal / Viktor Fehér: Davul, vokal

Seslendirilen eserler

Xayrli tong (Özbekistan) / Szilaj (Følkland) (Kerekes’in bestesi) / Sarı Gelin (Azerbaycan) / Yekte (Türkiye) / Tűz lángja (Kerekes’in bestesi) / Attilanin koshok yry (Kırgızistan) / Gyzlar (Türkmenistan) / Hunør Khan (Følkland) (Kerekes’in bestesi) / Kozimnin Karasi (Kazakistan) / Bartók in the Sky with Jesus (Fehér Zsombor’un bestesi) / Aranycsődör (Følkland) (Kerekes’in bestesi) / Dervis (Kerekes’in bestesi)