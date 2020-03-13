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13.03.2020 - 07:00 |

Malkovich’ten ‘Çin selamı’

Turkcell Platinum İstanbul Night Flight konserler serisinde sahne almak için İstanbul’a gelen John Malkovich, dün basın toplantısında konuştu.

Malkovich’ten ‘Çin selamı’

Bugün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceği ‘The Music Critic Show’ gösterisine ilişkin açıklama yapan Malkovich, “Bu gösteriye 10 yıldır hazırlanıyoruz. İstanbul, gösterimiz için çok önemli bir durak. Burada olmaktan çok mutluyuz” dedi. Tüm dünyayı etkisi altına almaya devam eden koronavirüsün etkisinde gerçekleşen toplantıda John Malkovich, aldığı önlemleri de açıkladı. Basın mensupları da toplantı masasından uzak durarak ‘bir metre yaklaşma’ kuralına uydu. Malkovich, “El sıkışmıyorum, eldiven takıyorum ve Çin’de uygulanan insanların karşılama hareketini uyguluyorum. Sürekli elimi yıkıyorum” dedi. Malkovich, grup üyesi arkadaşıyla da Çin’deki insanlar gibi ayakla selamlaştı. 

Sivas’ın "Siren Çocukları"Sivas’ta tek yumurta ikizi Berkan ve Berkay kardeşler, çıkardıkları ambulans, itfaiye ve polis arabası siren sesleri ile mahallelerinde 'Siren Çocuklar' olarak anılıyorlar.
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