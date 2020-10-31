Mamut Art Project başladı

Pandemi şartlarına uygun bir ziyaretçi sistemi oluşturan Mamut Art Project, sunduğu bu yeni yapıda sanatçılara atölye formatında yer verilirken, ziyaretçileri randevuyla alıyor. Mamut Art Project, 2020 edisyonundaki 400’e yakın eserden oluşan zengin seçkiyi fiziksel mekanının yanı sıra mamutartproject.com üzerinden kurduğu çevrimiçi platformuna da taşıyor. Bomontiada’daki Mamut Art Project, 8 Kasım tarihine dek 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.