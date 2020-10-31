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31.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Mamut Art Project başladı

Türkiye genelinde 8 yıldır bağımsız yeteneklerin işlerini görünür kılan Mamut Art Project’te bu yıl 1500 başvuru arasından seçilen 49 sanatçı yer alıyor.

Mamut Art Project başladı

 Pandemi şartlarına uygun bir ziyaretçi sistemi oluşturan Mamut Art Project, sunduğu bu yeni yapıda sanatçılara atölye formatında yer verilirken, ziyaretçileri randevuyla alıyor. Mamut Art Project, 2020 edisyonundaki 400’e yakın eserden oluşan zengin seçkiyi fiziksel mekanının yanı sıra mamutartproject.com üzerinden kurduğu çevrimiçi platformuna da taşıyor. Bomontiada’daki Mamut Art Project, 8 Kasım tarihine dek 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. 

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