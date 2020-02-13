Mamut’a rekor başvuru

Her yıl alanında uzman isimlerin jüriliğinde belirlenen sanatçılara disiplinlerarası bir paylaşım ve sergileme imkânı sunan Mamut Art Project’in bu yılki jürisinde; Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarım Programı Koordinatörü, sanatçı ve müzisyen Selçuk Artut, küratör, yazar ve SAHA Derneği Direktörü Çelenk Bafra, sanatçı Aslı Çavuşoğlu; artSümer Galeri Kurucusu Aslı Sümer, OMM- Odunpazarı Modern Müze’nin kurucusu ve koleksiyoner Erol Tabanca bulunuyor. Sadece son 3 yılda 53 bin kişi tarafından ziyaret edilen Mamut Art Project’in bu yılki başvuru sürecinde; Mamut ekibi Portfolyo Günleri kapsamında toplamda 250’yi aşkın sanatçı ile birebir portfolyo görüşmeleri gerçekleştirdi. Mamut’a 2020 edisyonu için Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 1500 başvuru yapıldı ve bu zamana kadar ulaşılan en yüksek sayı oldu.

Yeni sanatçıları ile kapılarını açmaya hazırlanan Mamut Art Project bu yıl da 25’i kadın, 20’si erkek 45 sanatçının ve çeşitli sanat dallarının bir arada görülebileceği heyecanlı bir seçki sunacak. Sanatçıların eserleri, 1-5 Nisan tarihleri arasında mekân sponsoru KüçükÇiftlik Park’ta kurulacak bin 800 metrekarelik dev çadırda sergilenecek.



