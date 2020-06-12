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12.06.2020 - 15:43 |

Man Booker ödüllü Lydia Davis'in kitabı Türkçede

2013 Man Booker İnternational Ödüllü Lydia Davis’in ilk romanı olan Hikâyenin Sonu Everest Yayınları’ndan çıktı. Lydia Davis, Hikâyenin Sonu’nda unutamadığı eski erkek arkadaşı üzerinden bir arayış ve vazgeçiş hikâyesi anlatıyor.

Man Booker ödüllü Lydia Davis'in kitabı Türkçede

 Hikâyenin Sonu Amerikan edebiyatının sessiz devlerinden, 2013 yılında Man Booker Ödülü’ne layık görülen öykücü, denemeci ve Proust çevirmeni Lydia Davis’in ilk romanı.

Her şey, unutamadığı erkek arkadaşını zihninde ve sokaklarda aramaktan yorgun düşen bir yazara, uzak bir şehirdeki kitabevinde bir fincan çay ikram edilmesiyle başlar. Bu, yazdıklarına bir başlangıç ve son arayan bir yazarın, hikâyesinin başı ve belki de sonudur.

Adının çoğu zaman yittiği, yalnızca “O” olarak anılan bir adamın zaman parçalarına, her satıra, her uykusuzluğa ve uyanıklığa sızdığı bir anlatı Hikâyenin Sonu. Yazma uğraşının yaşama uğraşına karıştığı, arayışın ve vazgeçişin anlatısı. Geçmişin kırılgan yapısıyla birlikte, kendini dönüştürmeye, anlayış ve algıyı tekrar gözden geçirmeye muktedir olan sevmenin etkilerini ve olanaklarını ortaya seren bir roman.

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