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02.06.2020 - 10:17 |

Mavi’nin buğulu sesinden bir Bodrum masalı

‘Saz Söz Mavi’ albümüyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan Mavi’den sevenlerini sevindirecek bir haber var! Karya Kayıtları adını taşıyan projenin ilk şarkısı ‘Hiçedönük’ yayında!

Mavi’nin buğulu sesinden bir Bodrum masalı

Mavi, bugüne kadar yayınlamış olduğu şarkıları arasından seçtiklerini Karya Kayıtları’nda yeni bir müzikal yaklaşımla yorumluyor. Şimdinin Mavi’si geçmişinin şarkılarını söylüyor. Bu projede; Karya Uygarlığı’nın hatıralarına, hüzne, melankoliye, karanlığa ve zamansız sevgilere Mavi’ce bir sesleniş duyacaksınız.

Projenin açılışını yapan teklisi Hiçedönük’te; Mavi’nin şairane sözleri ve güçlü melodilerine, Berkant Çelen’in büyülü gitarı ve incelikli düzenlemesi eşlik ediyor.

Gümüşlük’e yerleşen Mavi’nin; Bodrum’dan aldığı ilhamla yola çıktığı, hazırlıkları ve düzenlemeleri yine aynı şehirde yapılan Karya Kayıtları’nın ilk şarkısı ‘Hiçedönük’ün fotoğrafları ve videosu bölgenin vahşi ve hırçın doğasında Ceylan Süzer tarafından melankolik, yalnız ve içe dönük duygusunun yansıtıldığı görsellikle sunuldu.

Magazin Haberleri Bülteni (2 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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