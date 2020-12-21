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21.12.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

McDormand ve Polley’den iş birliği

Bu yıl “Nomadland”le Oscar yarışının en önemli adaylarından biri olan Frances McDormand, oyunculuktan yönetmenliğe geçen isimlerden Sarah Polley’nin yazıp yöneteceği “Women Talking” filminde rol alacak.

McDormand ve Polley’den iş birliği

2006 yılında “Away from Her” ile yönetmenliğe adım atan Polley, “Take This Waltz” ve “Stories We Tell”in ardından dokuz yıl aradan sonra “Women Talking” ile yeniden yönetmen koltuğuna oturacak. Film, Miriam Toews‘in aynı adlı romanından Polley tarafından senaryolaştırılacak. Roman, The New York Times tarafından “feminist bir manifesto” olarak tanımlanıyor.

 

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