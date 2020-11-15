Michelangelo 16. yüzyılın Banksy’si miydi?

Marinazzo, Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada Michelangelo’nun Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi arşivinde gözden kaçan bir çizimin, sanatçının işi duvara oymuş olabileceğinin kanıtı olarak gösterilebileceğini savundu.



Yazılı mesaj bırakmış



Marinazzo, aralarında ünlü “David” heykeliyle bağlantılı bir figürün de bulunduğu bazı eserlerin ilk versiyonlarının yer aldığı bir sayfada söz konusu duvardaki çizime çok benzer bir taslağı keşfettiğini söyledi. Marinazzo, söz konusu çizimin yanında Michelangelo’nun “Kim bunun benim elimden olduğunu söylerdi?” mesajını yazdığını belirterek “Bu taslaktaki adam, Vecchio Sarayı olarak bilinen belediye binasındaki gizemli adama çok benziyor. Bıraktığı yazılı mesaj da bunu ima etmiş olabilir” dedi. İtalyan ressamın çizimi 1504’te Floransa’dayken fikirlerini çizmek ve binanın kapısının yanındaki “David” heykelinin yerleştirilmesini denetlemek için oymuş olabileceği düşünülüyor. Bu iddia kanıtlanırsa Michelangelo, İngiliz gizemli grafiti sanatçısı Banksy gibi kimliğini gizleyen tarihin en ünlü graffiti sanatçısı olabilir.