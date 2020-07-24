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24.07.2020 - 07:00 | | MİLLİYET İstanbul

Milliyet foto muhabiri Türkiye’yi temsil etti

Avrupa Birliği (AB)Ulusal Kültür Enstitüleri (EUNIC) tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen “Avrupa’nın Yüzleri” sergisi Paris Saint-Jacques Meydanı’nda açıldı.

Milliyet foto muhabiri Türkiye’yi temsil etti

Açılışına Avrupa Konseyi Eski Başkanı Catherine Laumiere, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Paris Belediyesi AB Daire Başkanı Hermano Sanchez Ruivo, Fransa Kültür Bakanlığı Temsilcisi, Paris’teki 55 yabancı kültür merkezleri direktörleri, sergiye katılım sağlayan ülkelerin Büyükelçileri ve kültür müşavirleri katıldı. Paris Yunus Emre Enstitüsünün yanı sıra İtalya, Belçika, Lüksemburg, Polonya, İspanya, Litvanya, Portekiz, İsveç Avusturya Estonya, Romanya, Bulgaristan’dan enstitülerin bir araya gelerek hazırladığı sergide Türkiye’den Milliyet gazetesi foto muhabiri Ünal Çam’ın İstanbul temalı fotoğrafları sergilendi. 13 ülkeden sanatçının fotoğraflarının yer aldığı sergi 6 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilecek. 2019 yılında ilki gerçekleştirilen “Avrupa Yüzleri” sergisinde Türkiye’den dünyaca ünlü foto muhabiri Ara Güler’in fotoğrafları yer almıştı. 

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