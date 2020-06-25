Mimariyi müzikle harmanlayan isim

Şişecam Düzcam’ın “Mimarinin Şeffaf Yüzü” sloganıyla hayata geçirdiği mimarlık etkinliği “T Buluşmaları” bu yıl online olarak başladı. Bugüne dek beş kez düzenlenen ve bu yıl iki ayrı etkinliği kapsayan “T Buluşmaları” kapsamında gerçekleşen T06’da bugün İngiltere merkezli Zaha Hadid Mimarlık’ın yöneticisi Patrik Schumacher konuk olacak. Bonn, Stuttgart ve Londra’da felsefe, matematik ve mimarlık eğitimi alan Patrik Schumacher, 1988 yılında Zaha Hadid Mimarlık’a katıldı. Ardından da 2016 yılında Zaha Hadid’in hayatını kaybetmesiyle ofisin yöneticisi oldu. Mimari şehircilik ve tasarım alanlarında en önde gelen düşünce liderlerinden biri olarak kabul edilen Patrik Schumacher ile mimarlık serüveni ve parametrik tasarım üzerine konuştuk.

Mimarlık yolculuğunuz nasıl başladı? Zaza Hadid Architects’e nasıl katıldınız?

Zaha Hadid’in çalışmalarını ilk olarak 1985’te Stuttgart’ta okurken fark ettim. Zaha’yı ilk kez 1988’de Tate Gallery’deki Dekonstrüktivizm Sempozyumu’nda konuşurken gördüm. Ben o dönemde hâlâ öğrenciydim. Stüdyosuna ancak birkaç hafta sonra katıldım.

Parametrik tasarıma ve hesaplamalı tasarıma olan ilginiz nasıl başladı?

Bilgisayar destekli tasarım modellemesi, 1987 yılında Southbank Üniversitesi’nde öğrenciyken kolay 3D modeleme yazılımına sahip yeni bir Apple Macintosh bilgisayarın piyasaya sürülmesiyle ilgimi çekti. Bilgisayar bilimine ilgim ise 1980’lerin başında Bonn’daki felsefe çalışmalarım sırasında başladı. 1985’te Stuttgart’ta mimarlık çalışmalarım sırasında programlama öğrenmiştim ancak bu şekilde tasarlamamıştım. Parametrik tasarım ise 1990’ların sonunda popüler oldu.

Besteci ve piyanist Rosey Chan ile birlikte çalışarak parametrik mimari görüntüleri müziğe dönüştüren “Parametricism” adlı kısa filmi yarattınız. Bu fikir nasıl ortaya çıktı ve proje hakkında bilgi verebilir misiniz?

Rosey, harika bir müzikal yetenek ve mimari akışkanlık ve morfolojik dönüşüme olan ilgimi seven bir arkadaşım. Projenin ilerleme çizgisinde yüzey, hacim, kentsel alan boyunca ZHA ve ADDRL’den bir dizi animasyon örnekledim.

‘Her yerde yetenekli Türk mimarlar var’

Türkiye’den dikkatinizi çeken bir mimar var mı?

Türkiye’de ve dünyanın her yerinde çok yetenekli genç Türk mimarlar var. Size benimle birlikte Londra’da tanınan Melike Altınışık ve İnanç Eray’ın isimlerini söyleyebilirim.

Zaha Hadid’le birlikte çalışmışsınız. Onunla çalışmak sizin için nasıl bir deneyimdi?

Zaha ile çalışmak son derece etkileyici ve unutulmaz bir deneyimdi.