Minyatür müzesinin fareleri

Biri müze çalışanı diğeri yazar olan çiftin isimleri Pandoro ve Tiramisü olan hamsterlarının minyatür müzede çektiği fotoğrafları @ahappierday adlı Twitter hesabında paylaşılmış ve ardından da popüler olmuştu.



Minyatür müzede en çok dikkati çeken ayrıntılardan biri ise aralarında Johannes Veermeer’in “İnci Küpeli Kız” ve Edvard Munch’un “Çığlık” tablosunun Pandoro ve Tiramisu’ya yeniden uyarlanmış hali. Hyperallergic’te yer alan habere göre çift, başta çok ünlü olmayan tabloları seçmek istediklerini ancak sanat tarihinde en iyi bilinen eserleri seçmenin daha eğlenceli olduğunu belirtiyor. Her ne kadar etraftaki oturacak yerleri ve eserleri kemirmeye çalışsalar da hamsterlar kendilerine özel müzeden memnun görünüyor.



