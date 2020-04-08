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08.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Minyatür müzesinin fareleri

Londra’da yaşayan ve koronavirüs salgını nedeniyle karantinada olan Filippo ve Marianna isimli bir çift, hamsterları için bir minyatür müze yaptılar.

Minyatür müzesinin fareleri

Biri müze çalışanı diğeri yazar olan çiftin isimleri Pandoro ve Tiramisü olan hamsterlarının minyatür müzede çektiği fotoğrafları @ahappierday adlı Twitter hesabında paylaşılmış ve ardından da popüler olmuştu.

Minyatür müzede en çok dikkati çeken ayrıntılardan biri ise aralarında Johannes Veermeer’in “İnci Küpeli Kız” ve Edvard Munch’un “Çığlık” tablosunun Pandoro ve Tiramisu’ya yeniden uyarlanmış hali. Hyperallergic’te yer alan habere göre çift, başta çok ünlü olmayan tabloları seçmek istediklerini ancak sanat tarihinde en iyi bilinen eserleri seçmenin daha eğlenceli olduğunu belirtiyor. Her ne kadar etraftaki oturacak yerleri ve eserleri kemirmeye çalışsalar da hamsterlar kendilerine özel müzeden memnun görünüyor.

Begüm ve Ceyhun, Fahriye Evcen'in meydan okumasına katıldıOyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, magazin dünyasının eğlenceli çiftleri arasında yer alıyor. Çift, karantina günlerinde Fahriye Evcen’in başlattığı parmak hareketleri meydan okumasına dahil oldu.
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