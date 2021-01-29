Minyatürün genç ustası Hastürk

Geleneksel Türk sanatlarına yaptığı çağdaş yorumla yeni bir perde açan ve dikkatleri üzerine çeken Onur Hastürk, minyatürleriyle Milliyet Sanat dergisinin şubat sayısının kapağında yer alıyor. Derginin plastik sanatlar sayfalarında ayrıca sanatçı Ebru Özdemir ile yapılmış bir röportaj, Akbank Sanat’taki “6 Sanatçı Öncülünü Arıyor” sergisi, Şakir Eczacıbaşı’nın İstanbul Modern’deki “Seçilmiş Anlar”ına dair bir değerlendirme yazısı, genç sanatçı Bawer Doğanay’ın figürleri üzerine bir inceleme bulunuyor. Derginin mimari sayfalarında ise İstanbul Radyo Evi’nin mimarlık, kent, tarih, sosyoloji, medya bileşkesinde değerleri irdeleniyor.



Depp’in düşüşü



Derginin sinema sayfalarında, sinemada suçlu zevkler konusunu Selin Gürel kaleme alıyor. Gürel yazıda romantik komedilerden 1990’ların aksiyonlarına sinema severlerin suçlu zevk olarak izlediği filmler dosyasını açıyor. Sinemanın portre sayfalarından biri neslinin önemli isimlerinden Carey Mulligan’a ayrılırken “Burning”le dikkati çeken ve şu dönemde “Minari” ile gündemde olan Steven Yeun, portre sayfalarının diğer konuğu... Pandemiden sonra bu konuya eğilen filmler birbiri ardına çekilirken sinema sayfalarındaki bir yazı bu filmleri mercek altına alıyor ve izleyicilerin bu filmlere hazır olup olmadığını sorguluyor. Diğer bir yazıda A listesinin uzun süreli müdavimi Johnny Depp’in son dönemdeki düşüşü konu ediliyor.



Müzik sayfalarının konuklarından biri yeni albümü “Medicine at Midnight”la dinleyicilerini dansa davet eden Foo Fighters. Dosyalar arasında ise 2021’de yerli sahnenin yeni parçalarını paylaşmaya hazırlanan isimlerini bir araya getiren bir konu dikkati çekiyor. Diğer bir dosyada, konserlerden mahrum kalınan şu günlerde Harun Tekin’den Can Kazaz’a birçok önemli müzisyen unutamadıkları konser anılarını paylaşıyorlar. Kemal Küçük, müzik bölümündeki köşesine 27 yaşında Berlin Filarmoni’nin birinci keman grubunda yerini alan Hande Küden’i konuk ediyor. Caz davulcusu Kaan Çelen, ilk solo albümü “NA-Zi-LE”yi derginin okurları için anlatıyor.



‘La Boheme’ mercek altında



Derginin sahne sanatları sayfalarında dijital üretimlerine pandemi öncesi başlayan Platform Tiyatro’nun iki kısa oyunu “Şov Devam Edemez” ve “Olanaksız Tiyatro” yer alırken Monte Carlo Operası’ndan Puccini’nin YouTube’da yayınlanan “La Boheme”i de mercek altına alınıyor.





