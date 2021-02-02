Miray Daner ve Kerem Arslanoğlu Dijital Sahne'de

Zorlu PSM prodüksiyonu, Based Istanbul iş birliği ve Türk Tuborg A.Ş.’nin katkıları ile seyirciyle buluşmaya başlayan “Dijital Sahne”nin bu haftaki gösteriminde hem İngiliz edebiyatının en büyük yazarı hem de dünyanın en iyi oyun yazarı olarak anılan William Shakespeare’in ölümsüz eseri “Romeo&Juliet” seyirciyle buluşuyor. Günümüz Türk tiyatro sahnesinin en cesur ve özgün rejilerinde imzası bulunan İbrahim Çiçek uyarlaması ve yönetmenliğinde, tiyatronun kültleşmiş eserlerinden kesitleri görsel hikaye anlatıcılığıyla birleştirerek dijital dünyaya taşıyan “Dijital Sahne” klasikleşen eserlere modern bir yorum kazandırarak seyirciye yeni nesil bir tiyatro izleme deneyimi sunuyor.

Aşk sadece aşk

Her dönem güncelliğini koruyan zamansız bir metin olmasının yanı sıra Shakespeare’in en bilinen romantik tragedyası olarak da hafızalara kazınan “Romeo & Juliet”te izleyiciler, Miray Daner ve Kerem Arslanoğlu’nun büyüleyici performansı ile bu ölümsüz aşk hikayesine tanık olma fırsatı bulacak.

“Romeo & Juliet” imkansızlıkların aşıldığı ya da en azından denendiği bir dünyada tutkunun önemine odaklanıyor. Bazen sarayda bazen sıradan bir apartman katında, kimi zaman da demir bir merdivende olsun; aşkı merkezine alarak “Kim demiş bütün aşıkların melankolik olduğunu?” sorusunu seyirciye düşündürtüyor. Juliet’in delikanlı tavrıyla aksiyonu yönettiği bir evrende, aşkın yasadışı hallerini de gözler önüne seren oyunda “tavlayanın” her zaman erkek olduğu miti de alaşağı ediliyor. “Rome&Juliet”i daha önce deneyimlemediğiniz dijital formatta 4 Şubat akşamı saat 20.00’de Zorlu PSM YouTube kanalından izleyebilirsiniz.