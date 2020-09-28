“Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar” sergisine paralel etkinlikler

“Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar” sergisinin küratörleri Öykü Özsoy ve Ümit Mesci, Uluslararası Misafir Sanatçı Programı proje danışmanı Aslı Kıyak İngin ile 30 Eylül’de çevrimiçi bir araya gelerek İstanbul’daki zanaat kültürü üzerine söyleşecek. Soru - cevap oturumunun da olacağı çevrimiçi söyleşi, bir video konferans yazılımı üzerinden 30 Eylül Çarşamba günü saat 18.30’da yayınlanacak ve 100 kişinin katılımıyla sınırlı olacak.