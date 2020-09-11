Mixer'de Sebeb-i Ziyaret

1985 yılında İstanbul’da doğan Ahu Akgün, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümünün ardından Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2019 yılında “Altta Kalan-4” isimli işi 37. Akbank Günümüz sanatçıları ödüllü sergisinde birincilik ödülü almaya hak kazandı. Sanatçı, çalışmalarına ve yaşamına İstanbul’da devam ediyor.