‘Motif’lerin tarihi yolculuğu

Sadberk Hanım Müzesi’nin 40’ıncı kuruluş yılı vesilesiyle açılan “Motif” başlıklı sergi ve yayın projesi, sadece müzenin belirli bir eser grubunu sunmakla kalmıyor, aslında bütün müzeyi eserleriyle birlikte panoramik bir çeşitlilik içinde görünür kılıyor. Sergi aynı zamanda çok farklı coğrafyalarda birbirleriyle karşılaşmış farklı kültürlerin tarihsel motiflerini bir araya getiriyor. Sergiye Arçelik Türkiye ve KoçSistem, teknoloji sponsorları olarak destek veriyor.

“Motif” sergisi Sadberk Hanım Müzesi’nin gerek Arkeoloji gerekse Türk-İslam Bölümü’nde yer alan eserlerin üzerindeki motiflerin tarihsel derinliğini, akışını ve kültürel hareketliliğini gözler önüne seriyor. Sadberk Hanım Müzesi koleksiyonundan 466 eserden seçilmiş 500’e yakın motif, Anadolu merkez olmak üzere Türkiye’nin Doğu ve Batı’yla ne kadar bütünleşik olduğunun altını çiziyor.

5 başlıkta toplandı

“Motifler”, genelden özele giden bir sıralamayla beş konu altında toplanıyor: Dünya ve evren algısı (“Yaşam ve Güç”); doğa sahneleri ve bitkiler dünyası (“Doğa”); insanın kendi imgesini ve hayvan figürlerini sanata aktarması (“Figürlü Bezeme”); büyük ve görkemli bir sistemin kurallarının sanat yoluyla tekrarı (“Düzen ve Uyum”); insanın mekânlar kurarak çevresini şekillendirmesi (“Mekân”).

Projenin vurgulanan yönlerinden biri ise ortalama dikkatten kaçabilecek yüzlerce motifi görünür hâle getirmek. Müze; her yaştan, her meslekten izleyiciyi, tarihsel motiflerin anlattıklarıyla entelektüel bir bağ kurmaya davet ediyor, sanat ve biçimler dünyasına dair yeni bir görsel palet ve zihinsel alıştırma olanağı sunuyor. Sergi, motifleri dijital çağın görselliğiyle harmanlama imkânlarına, eski sanat eserlerinin ve el sanatı ürünlerinin yansıttığı mükemmelliğe dikkati çekmeyi amaçlıyor.



40. yıla özel sergi



“Motif” projesi İTÜ Mimarlık Tarihi öğretim üyesi Prof. Dr. Turgut Saner’in önerisi ve kurgusuyla hayata geçirildi. Projenin sergi ve yayın çalışması Prof. Dr. Turgut Saner, Dr. Şebnem Eryavuz, Hülya Bilgi ve müze ekibinin hummalı çalışması sonucu tamamlandı ve Sadberk Hanım Müzesi’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü bu özel çalışmayla taçlandırıldı. Sergi 31 Ekim 2021’e dek görülebilecek.