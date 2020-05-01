MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Müze gezme keyfi
ABONE OL
01.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Müze gezme keyfi

BBC’nin İngiltere’deki müzelerinin tanıtılacağı “Museum From Home” projesi önceki gün izleyicileriyle buluştu.

Müze gezme keyfi

BBC’nin internet sitesinde, sosyal medya hesabında ve radyosunda yayınlanan proje, serbest müze danışmaları Dan Vo ve Sacha Coward’ın sunumuyla başladı. Sanat sektöründen isimlerin gün boyunca sergiler, müzeler ve etkinlikler üzerine konuşmasını amaçlayan yayının ilk bölümde ise kültür tarihçisi Dr. Janina Ramirez Museum of the Home’un müdürü Sonia Solicari ile bir araya gelerek karantina dönemindeki deneyimlerini anlattı. Ardında da aralarında Colchester Museums, The Museum of Homelessness ve The Natural History Museum’un da olduğu pek çok müzenin müdürü, müzeler hakkında izleyicilere bilgi verdi. Yayınları #MuseumFromHome hashtagini kullanarak sosyal medyada izlemek mümkün.

Canlı yayına katılan Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü tabureden böyle düştüAntalya'da Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü (60), internet üzerinden canlı yayın yaptığı sırada, sandalyede olduğu düşüncesiyle arkasına yaslanmak isterken oturduğu tabureden düştü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elektrik tesisatına başlandı

Elektrik tesisatına başlandı

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

Koca, DSÖ’ye Türkiye’nin Kovid-19 mücadelesini anlattı: 30’uncu günde pik seviyeyi yakaladık

Koca, DSÖ’ye Türkiye’nin Kovid-19 mücadelesini anlattı: 30’uncu günde pik seviyeyi yakaladık

Sıradaki Haber