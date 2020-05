Müze gezme keyfi

BBC’nin internet sitesinde, sosyal medya hesabında ve radyosunda yayınlanan proje, serbest müze danışmaları Dan Vo ve Sacha Coward’ın sunumuyla başladı. Sanat sektöründen isimlerin gün boyunca sergiler, müzeler ve etkinlikler üzerine konuşmasını amaçlayan yayının ilk bölümde ise kültür tarihçisi Dr. Janina Ramirez Museum of the Home’un müdürü Sonia Solicari ile bir araya gelerek karantina dönemindeki deneyimlerini anlattı. Ardında da aralarında Colchester Museums, The Museum of Homelessness ve The Natural History Museum’un da olduğu pek çok müzenin müdürü, müzeler hakkında izleyicilere bilgi verdi. Yayınları #MuseumFromHome hashtagini kullanarak sosyal medyada izlemek mümkün.