Müzelerin geleceği masaya yatırılıyor

Dijital sanat ve kültürün geleceğe taşınmasına yönelik uluslararası çalışmalara katkı sağlamayı; medya teorisyeni, küratör, dijital sanat konservatörü, bilgisayar bilimcisi, araştırmacı ve sanatçılar için ortak çalışma alanları oluşturmayı hedefleyen proje kapsamında yıl boyunca; konferans, konuşma etkinliği ve atölyeler düzenlenecek.

Yeni yılın ilk etkinliğinde ZKM Sanat ve Medya Merkezi Karlsruhe Başkanı ve CEO’su Prof. Peter Weibel “Yerelin Dışında Müze” başlıklı bir çevrimiçi konuşma gerçekleştirecek. 22 Ocak, Cuma saat 16.00’da gerçekleştirilecek ve interaktif yapıda ilerleyecek çevrimiçi konuşmada, izleyiciler geleceği belirsiz bu dönemde müze ve kültür kurumlarının hayatta kalabilmesi için gerekli stratejilere dair sorularını paylaşabilecek. Etkinliğe Sakıp Sabancı Müzesi web adresi’nden kayıt yaptıran herkes ücretsiz olarak katılabilecek.