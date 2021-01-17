Nazilerle savaşan prensesin hikâyesi

The Guardian’da yer alan habere göre “Spy Princess” adlı dizide, Dachau toplama kampında idam edilen Khan’a Oscar ödüllü “Slumdog Millionaire” filmiyle bilinen Hintli oyuncu Freida Pinto hayat verecek. Yönetmenliğini Taylandlı Anand Tucker’in üstlendiği dizinin yapımcılığını ise “Girl with a Pearl Earring” filmiyle tanınan Andy Paterson yapacak.