17.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Nazilerle savaşan prensesin hikâyesi
İkinci Dünya Savaşı döneminde İngiliz gizli ajanı olarak çalışan ve Gestapo tarafından yakalanarak öldürülen Hint asıllı Noor Inayat Khan’ın hayatı bir televizyon dizisine konu oluyor.
The Guardian’da yer alan habere göre “Spy Princess” adlı dizide, Dachau toplama kampında idam edilen Khan’a Oscar ödüllü “Slumdog Millionaire” filmiyle bilinen Hintli oyuncu Freida Pinto hayat verecek. Yönetmenliğini Taylandlı Anand Tucker’in üstlendiği dizinin yapımcılığını ise “Girl with a Pearl Earring” filmiyle tanınan Andy Paterson yapacak.