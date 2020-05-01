01.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
‘Nâzım’a Armağan’ yayında
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), yapımcılığını İstanbul Tiyatro Festivali’nin üstlendiği 2002 tarihli “Nâzım’a Armağan” oyununun kaydını dijital platformlar üzerinden ücretsiz olarak erişime açtı. Türkiye tiyatrosunun duayen ismi Genco Erkal’ın tasarladığı, yönettiği ve rol aldığı “Nâzım’a Armağan”, İKSV’nin YouTube kanalı üzerinden izlenebiliyor.
Türk dilinin büyük şairi Nâzım Hikmet’in doğumunun 100. yılı sebebiyle UNESCO tarafından “Nâzım Hikmet Yılı” ilan edilen 2002 yılında, 13. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nin Açılış Gösterisi olarak Rumeli Hisarı’nın sahnelenen “Nazım’a Armağan”, aynı zamanda İstanbul Tiyatro Festivali’nin ilk yapımı olma özelliğini taşıyor.
Genco Erkal’ın Nâzım Hikmet’in şiirlerinden tasarlayıp yönettiği bu çalışmada Türkiye’de tiyatronun, müziğin, çağdaş dansın değerli sanatçıları Yıldız Kenter, Ayla Algan, Zeliha Berksoy, Jülide Kural, Zuhal Olcay, Tilbe Saran, Sema Moritz, Zeynep Tanbay ve Işık Yenersu yer aldı.