NDS Edebiyat Ödülü Madjidi’nin

Barış Tut tarafından Türkçeye çevrilen roman Profil Kitap yayınevi tarafından 2018’de yayımlandı. Jüri Başkanı Tomris Alpay bu sene ödül alan eseri şöyle tanıttı: “Doğduğu topraklardan, ana dilinden, aile yakınlarından kopuş, sonra yeni bir ülkeye, değişik bir dile alışma, kök salma çabalarının arasında kalan Maryam Madjidi kendi dilini yaratmış ve günümüzde göçün evrensel ikilemini şiirsel bir üslup, zeki mizah dokunuşları ve güçlü imgeleriyle Marx ve Oyuncak Bebek eserinde incelikle anlatmıştır. Maryam Madjidi bu eseriyle 2020 yılı NDS Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştır.”