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25.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

NDS Edebiyat Ödülü Madjidi’nin

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi ile Notre-Dame de Sion’lular Derneği tarafından 2008 yılından itibaren düzenlenen NDS Edebiyat Ödülü’nü bu yıl, İran kökenli Fransız yazar Maryam Madjidi, “Marx ve Oyuncak Bebek” adlı romanıyla kazandı.

NDS Edebiyat Ödülü Madjidi’nin

Barış Tut tarafından Türkçeye çevrilen roman Profil Kitap yayınevi tarafından 2018’de yayımlandı. Jüri Başkanı Tomris Alpay bu sene ödül alan eseri şöyle tanıttı: “Doğduğu topraklardan, ana dilinden, aile yakınlarından kopuş, sonra yeni bir ülkeye, değişik bir dile alışma, kök salma çabalarının arasında kalan Maryam Madjidi kendi dilini yaratmış ve günümüzde göçün evrensel ikilemini şiirsel bir üslup, zeki mizah dokunuşları ve güçlü imgeleriyle Marx ve Oyuncak Bebek eserinde incelikle anlatmıştır. Maryam Madjidi bu eseriyle 2020 yılı NDS Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştır.” 

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