Neşe ve kitapla dolmanız için!

Günışığı Kitaplığı



“Eksik Dünya Baltı” (8-12 Yaş)

Lataşiba adlı romanıyla çok sevilen İrem Uşar’ın, okurlarını yeraltında saklı fantastik bir dünyaya daveti. Yerüstündeki bitmeyen bir savaş yüzünden yüzlerce yıldır yeraltına sığınanların verdiği yaşam mücadelesi, çocukları insanın doğayla eşsiz uyumunun yanı sıra umut, özgürlük, cesaret, bellek ve gerçeklik gibi kavramlarla da tanıştıracak.



Paraşüt Kitap



“Felsefe Makinesi”



İlk tavsiyemiz ebeveynler ve eğitimciler için: “Felsefe Makinesi”. Çocuklar için Felsefe (P4C) pedagojisinin dünyadaki en önemli temsilcilerinden biri olan eğitimci Peter Worley kitapta, kendi deneyimlerinden yola çıkarak çocuklarla uygulayabileceğiniz 25 hikaye ve felsefi tartışma örneğini tüm ayrıntılarıyla paylaşıyor.

Nesin Çocuk Kitaplığı (3-7 Yaş)



“Alfons, Bu Yaptığın Hiç Doğru Değil!”



Bir kardeşe sahip olmak hem zorlu bir deneyimdir, hem de gerçek sevgiyi öğretir. Kahramanlarımız Alfons ve Natali için de bu geçerli. Tüm apartman çocukları gibi evde sıkılıyor, sıkıntıdan kurtulmanın yolunu birlikte buluyorlar. Basit cümlelerle derin bir hikaye anlatan kitabın atmosferi, yine çocuksu, ana renklerin ağırlıkta olduğu çizimlerle tamamlanıyor.



Can Çocuk Yayınları “Pera Günlükleri”



12 yaşındaki Ran unutulmaya yüz tutmuş bir kulenin dibinde gizli bir oda keşfeder. İçerisi paha biçilmez hazinelerle doludur ama dahası da vardır... İkisi de arkeolog olan anne babalarının Yemen çöllerinde kayıplara karışmasıyla kendilerini İstanbul’da, Pera Palas Oteli’nin sahibi olan büyük amcalarının yanında bulan Ran ve ikiz kardeşi Lusin, tarihin en büyük sırrıyla karşı karşıyadır.