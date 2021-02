‘Neşeli Günler’in Albay’ına veda

1965 yapımı “Neşeli Günler” filminde canlandırdığı Albay Von Trapp rolüyle sinema tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer edinen Kanadalı oyuncu Christopher Plummer önceki gün 91 yaşında yaşamını yitirdi. 2012’de “Beginners” adlı yapımdaki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ına değer görülen Plummer, 82 yaşında aldığı bu ödülle Oscar’ı alan en yaşlı aktör olarak tarihe geçti. Televizyondaki, sahnedeki ve sinemadaki oyunculuğu ödüllerle taltif edildi. Hem Oscar hem Emmy hem de Tony Ödülü’ne değer görülen nadir aktörlerden olan Plummer, kariyerine 1954’te Broadway’de başladı. 1959’da “J.B.” isimli oyundaki rolüyle Tony Ödülleri’ne aday gösterildi. Aynı yıl televizyon yapımı “Little Moon of Alban”daki TV tiyatrosuyla da Emmy adaylığı elde etti.



Gönülleri fethetti



1965’te sinemaya uyarlanan “Neşeli Günler” filmindeki Albay Georg von Trapp rolüyle gönülleri fetheden oyuncu sırasıyla Broadway’de “The Last Station”, “Waterloo”, “The Man Who Would Be King” yapımlarında rol aldı ve “Cyrano de Bergerac”tan “Macbeth”e, “Kral Lear”a uzanan pek çok tiyatro oyununda önemli rollerde sahneye çıktı. 1974’de tiyatroda Cyrano’ya hayat verdiği rolüyle ilk Tony Ödülü’nü havaya kaldırdı. İkinci Tony Ödülü ise 1997’deki “Barrymore”daki rolüyle geldi. İlk Emmy Ödülü’nü 1977’de “Arthur Hailey’s The Moneychangers” dizisindeki oyunculuğuyla kazanan aktör, “Madeline” isimli çocuk dizisinde yaptığı seslendirmeyle 1994’te ikinci Emmy Ödülü’nü aldı. Pek çok kez Oscar’a aday olan Plummer’a 82 yaşında rol aldığı “The Begginers”taki rolü Oscar getirdi. Plummer, 2017’de Oscar’a “All the Money in the World” filmiyle aday oldu ve 88 yaşındaki bu adaylıkla yine Akademi’nin tarihine geçti: En yaşlı Oscar adayı. Plummer’ın son rolleri ise 2019’da oynadığı “Knives Out” isimli film ve geçen yıl gösterilen Kanada yapımı televizyon dizisi “The Departure” oldu.







Marangoz titizliğinde



Pek çok sinema eleştirmenine göre Chirstopher Plummer, gerek sinemada gerek televizyonda gerekse tiyatroda hayat verdiği karakterleri, bir marangoz titizliğiyle işliyor; karakterinin diğer karakterlerle uyumu konusunda da en yüksek empatiyi gösteriyordu. Hollywood muhabirleri tarafından her zaman kibar, kendisine sunulan eleştirilere hep açık bir isim olarak tanımlanıyordu. Vulture dergisinden Matt Zoller Seitz’e göre, oyuncu “Neşeli Hayat” filmindeki performansını hiçbir zaman beğenmiyordu. Yaşamı boyunca onlarca klasik olarak adlandırılabilecek yapımda rol alan oyuncu, gerektiğinde birlikte çalıştığı yönetmenden sözünü sakınmıyor ve Hollywood’da pek rastlanmayan bu yönüyle de dikkat çekiyordu. 47 yıl boyunca oyuncu Elaine Taylor ile evli olan Plummer, gençlik yıllarında alkol problemi yaşamış ve yıllar sonra yayımlanan otobiyografisinde okurlarına, “Alkışlarla sahneye çağrılana dek ayık kalmaya çalış. Ve Tanrı aşkına tadını çıkar. Sanatın ile acı çekme, sadece tadını çıkar” tavsiyesinde bulunuyordu. Sinema eleştirmenlerine göre, kendisi tavsiyesinin hakkını veren bir aktördü.