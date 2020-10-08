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08.10.2020 - 14:28 |

Nobel Edebiyat Ödülü Louise Glück'ün oldu

Amerikalı şair Louise Glück, Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu. Daha önce de Pulitzer kazanan Glück'ün Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandığı Stockholm'de gerçekleştirilen toplantıyla kamuoyuna açıklandı.

Nobel Edebiyat Ödülü Louise Glück'ün oldu

Louise Glück Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu. 1943 doğumlu Amerikalı şair, kusursuz şiirsel sesiyle bireysel varoluşu evrensel kılması nedeniyle ödülü kazandığı açıklandı. 

Daha önce de Pulitzer Ödülü'nü kazanan Louise Glück'ün Türkçede yayımlanan tek kitabı YKY'den çıkan seçme şiirleri. 

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