08.10.2020 - 14:28 |
Nobel Edebiyat Ödülü Louise Glück'ün oldu
Amerikalı şair Louise Glück, Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu. Daha önce de Pulitzer kazanan Glück'ün Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandığı Stockholm'de gerçekleştirilen toplantıyla kamuoyuna açıklandı.
Louise Glück Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu. 1943 doğumlu Amerikalı şair, kusursuz şiirsel sesiyle bireysel varoluşu evrensel kılması nedeniyle ödülü kazandığı açıklandı.
Daha önce de Pulitzer Ödülü'nü kazanan Louise Glück'ün Türkçede yayımlanan tek kitabı YKY'den çıkan seçme şiirleri.