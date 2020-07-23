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23.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Nobel ödüllerinde ‘törensiz takdim’

Bilim haberleri ve makaleleri yayınlayan Phys.org’da yer alan bir bilgiye göre Nobel Ödül Töreni, 1956’dan bu yana ilk kez bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle düzenlenmeyecek. Vaktinde açıklanacak ödüllerin sahiplerine sunulması için formül arayışı sürüyor...

Nobel ödüllerinde ‘törensiz takdim’

Her yıl ekim ayında kazananların açıklandığı ve aralık ayının ikinci haftasında İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen törende madalyaların takdim ediliği Nobel Ödül Töreni’ne bu yıl korana engel oldu. Törenleri düzenleyen Nobel Vakfı, ödüle değer görülenlerin tarihinde açıklanacağını, ancak ödüllerinin ‘yeni bir şekilde’ takdim edileceğini belirtti.

Elçiliklerde verilebilir

Phys.org’daki haberde ise kazananların kendi ülkesinde ya da ülkesinin elçiliğinde ödülü alması gibi formüllerin üzerinde durulduğu bilgisi paylaşıldı.
Vakıf başkanı Lars Heikensten, “Bu yıl, herkesin bazı tavizlerde bulunması ve tamamen yeni olan şartlara adapte olması gereken özel bir yıl” diyerek durumu özetledi.

İki yıl önce Nobel Edebiyat Ödülü’nün tecavüz ve taciz skandalı nedeniyle ertelenmesinin ardından, Nobel Ödülleri’ni veren İsveç Akademisi’nin üyeleri değiştirilmiş ve akademi daha fazla kadın üyeye ve çeşitliliğe yer vereceğini duyurmuştu.

2018 yılında, Nobel Edebiyat Ödülü veren İsveç Akademisi üyesi şair Katarina Frostenson’un kocası Jean-Claude Arnault’nun cinsel saldırı ve bilgi sızdırma suçlarını işlemesi nedeniyle ödülün verilmesi ertelenmişti.

1956’da iptal edildi

Nobel Ödül Töreni en son 1956 yılında Sovyetler Birliği’nin Macaristan’daki varlığını protesto etmek amacıyla iptal edilmişti. Tören I. ve II. Dünya savaşları sırasında da yapılmamıştı.

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