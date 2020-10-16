Nomadland Filmekimi'nde izleyiciyle buluşuyor

77. Venedik Film Festivali’nde ‘Altın Aslan’, 45. Toronto Film Festivali’nde ‘Halkın Seçimi’ ödüllerini kazanan, Chloé Zhao’nun yeni filmi “Nomadland”, 39. İstanbul Film Festivali’nde Filmekimi Galaları kapsamında beyazperdede izleyiciyle buluşuyor.

“Songs My Brothers Taught Me” ve 2018’de İstanbul Film Festivali’nde Altın Lale için yarışarak FIPRESCI Ödülü’nü kazanan The Rider’ın yönetmeni Chloé Zhao, Amerika’nın batı bölgelerinden şaşırtıcı insan hikâyeleri anlatmaya devam ediyor. İlk gösterimini eylül ayında “Altın Aslan” kazandığı Venedik Film Festivali’nde yapan “Nomadland”, Jessica Bruder’in gerçeklerden hareketle kaleme aldığı kitabından uyarlanan, Oscar’lı oyuncu Frances McDormand’ın performansıyla dikkat çeken bir yol filmi.

Nevada'daki küçük yerel şirketin batması sonucu, Fern (Frances McDormand) her şeyini toplar ve karavanıyla birlikte günümüz göçebelerinin yaşamlarını keşfetmek üzere yollara koyulur. Chloé Zhao'nun üçüncü filmi olan "Nomadland"de Amerika'nın batısındaki uçsuz bucaksız düzlükler boyunca Fern'e yoldaşlık eden günümüzün gerçek göçebeleri Linda May, Swankie ve Bob Wells'le tanışırız.

Filmin yapımcı koltuğunda Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher, Dan Janvey ve Chloé Zhao oturuyor. McDormand’a usta aktör David Strathairn eşlik ediyor. Yönetmen Zhao, bu filmde The Rider’ın görüntü yönetmeni Joshua James Richards ile yeniden bir araya geliyor. Filmin müzikleri İtalyan kompozitör Ludovico Maria Enrico Einaudi’ye, kurgusu ise Chloé Zhao’ya ait.

39. İstanbul Film Festivali Gösterim Tarihleri:

17 Ekim Cumartesi 17:00 Kadıköy Sineması

17 Ekim Cumartesi 21:00 Cinemaximum City’s

20 Ekim Salı 21:00 Kadıköy Sineması