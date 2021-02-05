Ocak ayının en çok dinlenen isimleri belli oldu

fizy'de Ocak ayının en fazla dinlenen sanatçıları Türk müziğinin eskimeyen isimleri Müslüm Gürses, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş, Serdar Ortaç ve Ahmet Kaya oldu. Mustafa Ceceli, Bilal Sonses, Oğuzhan Koç ve son zamanlarda büyük bir hayran kitlesi edinen Gazapizm de platformun en çok dinlenen müzisyenleri arasında yer aldı.

fizy’de Ocak ayının en beğenilen ve paylaşılan şarkısı alternatif arabesk tarzı müzikler yapan ve uzun yıllardır ünlü isimlerin orkestralarında yer alan Sakiler’in ‘Dünyadan Uzak’ isimli parçası oldu.

fizy’i Ocak ayında en fazla dinleyen şehirler ise İstanbul, Konya, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Antalya, Kayseri ve Gaziantep olarak sıralandı.