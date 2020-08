Ödün vermeyen bir sanatçı

Aylık kültür sanat dergisi Milliyet Sanat, eylül sayısının kapağına Türkiye’nin en önemli sanatçılarından Gülsün Karamustafa’yı taşıyor. Karamustafa’nın İspanya’da Valencia Modern Sanatlar Enstitüsü’nde (Institut Valencià d’Art Modern - IVAM) açılan kapsamlı sergisi, ekim ayına dek ziyaretçilerle buluşacak. Sergide Karamustafa’nın Türkiye’de çok iyi bilinen bazı işleri sergileniyor: “Erkek Ağlamaları” (2001), “Meydanın Belleği” (2005), “Fragmanları / Fragmanlamak” (1999), “Kronografya” (1994), “Çevrimiçi Tapınak” (2011), “Güllerim Tahayyüllerim” (1998 / 2013), “Zihnimin Kafesi / Trellis of My Mind” (1998 / 2014). Karamustafa, Milliyet Sanat dergisinde Cem Erciyes’e verdiği söyleşide “İşlerim kendi seyrinde ritmini koruyarak ilerledi ve içinde bulunduğum koşullar yüzünden pek bir şeyden ödün vermek zorunda kalmadım” diyor.

Derginin plastik sanatlar bölümünde dikkat çeken diğer bir konu, ressam Hüsamettin Koçan’ın doğup büyüdüğü Bayburt’un Bayraktar Köyü’nde bir tepeye kurduğu Baksı Müzesi’nin 20. yılına odaklanıyor ve müzenin 20 yılını Koçan, derginin okurları için anlatıyor. Türkiye’deki galerilerinin yeni sezon hazırlıklarını konu alan bir dosya ve “Tekerrür” başlıklı sergisiyle Arter’e konuk olan Alev Ebüzziya ile yapılmış bir söyleşi de derginin plastik sanatlar bölümünde dikkat çekiyor.

Wiener Akademie, Beethoven’a övgü niteliğinde özel bir konserle İstanbul Müzik Festivali’nde sahne alacak.

Derginin sinema sayfalarında Burçin S. Yalçın, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi savaş filmi olarak nitelendirilen “Apocalpyse Now / Kıyamet”in yönetmeni Franci Ford Coppola ve ekibinin sette yaşadıklarını kaleme alıyor. Film, 40 yıl sonra eylül ayında yönetmen kurgusuyla izleyicilerle buluşacak. Derginin sinema sayfalarında portresine yer verilen Rosamund Pike, eylül ayında gösterime girecek “Radioactive / Radyoaktif”te Marie Curie rolünde yer alıyor. Sinema sayfalarında yer alan bir dosyada, sosyal medyanın filmlerde nasıl yer aldığını örneklerle tartışılıyor. Sevin Okyay’ın kaleme aldığı bir inceleme yazısında “Kingsman” serisinin yeni filmi “The King’s Man”ın gösterime girmesi vesilesiyle casus komedileri alt türünün öne çıkan örneklerine yer veriliyor.

Derginin müzik sayfalarında rock yıldızı Marilyn Manson’ın eylül ayında dinleyicilerle buluşacak “We Are Chaos” adlı albümü mercek altına alınıyor. 18 Eylül 5 Ekim tarihlerinde 48. kez düzenlenecek İstanbul Müzik Festivali’nin “Beethoven’ın Aydınlık Dünyası” teması etrafında şekillenen ve çekimleri İstanbul ve çeşitli Avrupa şehirlerindeki tarihi mekânlarda gerçekleştirilen konserlerine rehber niteliğinde bir dosya derginin okuyucularıyla buluşuyor. İlk şiir albümü “Violet Bent Backwards Over the Grass” yayınlayan ve yedinci stüdyo albümü “Chemtrails Over the Country Club”ı da 5 Eylül’de dinleyicilerle buluşturacak Lana Del Rey, müzik sayfalarında odaklanılan isimlerden bir diğeri olarak dikkat çekiyor. Müzik sayfalarında diğer bir dosya, pandemiden etkilenen sektörlerin başında gelen müzik endüstrisiyle ilgili. Dosyada, Akbank Caz Festivali, PSM Caz Festivali, Pozitif Müzik, Salon İKSV ve İstanbul Caz Festivali yetkilileri sezondan beklentilerini anlatıyor. 2000 yazında neler dinlendiğine odaklanılan 5 - 15 Eylül’de gerçekleşecek Caz Kampı’nı merkeze alan yazılar ve Kenan Doğulu’yla yapılmış bir söyleşi de derginin müzik sayfalarında öne çıkıyor.

Derginin sahne sanatları bölümünde yeni sezonda tiyatro severlerle buluşmak için hazırlık yapan oyunları bir araya getiren bir dosya yer alıyor. Zeynep Aksoy imzalı bir yazıda ise, Youtube üzerinde izlemeye açılan Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin Recep Ayyılmaz yönetimindeki 2017 yapımı “La Traviata”sı mercek altına alınıyor.

Derginin edebiyat sayfalarının konuklarından Selim İleri, ‘ruh ağabeyim’ dediği Ahmet Hamdi Tanpınar’ı kahramanı yaptığı yeni romanı “Yaşadınız Öldünüz, Bir Anlamı Olmalı Bunun...”u anlatıyor. Dergide yayınevleri de yeni sezon hazırlıklarını derginin okuyucularıyla paylaşıyor.