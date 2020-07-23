MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Okyay’ın ilk uzun metrajlı filmi: ‘Hayaletler’ Venedik’te
ABONE OL
23.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Okyay’ın ilk uzun metrajlı filmi: ‘Hayaletler’ Venedik’te

Belgesel “Sulukule Mon Amour” (2016) ve kısa film “Küçük Kara Balıklar” filmleriyle tanınan Azra Deniz Okyay’ın ilk uzun metrajı “Hayaletler”in dünya prömiyerini 77. Venedik Film Festivali’nde yapacağı açıklandı.

Okyay’ın ilk uzun metrajlı filmi: ‘Hayaletler’ Venedik’te

Hayaletler”, Venedik’te Uluslararası Eleştirmenler Haftası bölümünde gösterilecek ve ilk filmlerin değerlendirildiği Geleceğin Aslanı Ödülü için yarışacak. Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir’in rol aldığı film, İstanbul’da geçiyor ve dört karakteri takip ediyor: Oğlu hapiste olan bir anne, dans meraklısı bir kadın, feminist bir aktivist ve kurnaz bir adam. Film, kentsel dönüşüm olan bir semtte yaşayan bu dört karakterin bir gününe odaklanıyor. 

Kediyi kurtarmak için D-100'ü durdurdu!İstanbul Merter'de bir kadın sürücü yolda mahsur kalan kediyi kurtarmak için karayolunu kesti ve kediyi aracına aldı. Metrobüs yolcusunun da dahil olduğu kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kurban Bayramı ile ilgili önemli açıklamalar!

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kurban Bayramı ile ilgili önemli açıklamalar!

Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

‘Hepatit olduklarını bilmeden yaşıyorlar’

‘Hepatit olduklarını bilmeden yaşıyorlar’

Sıradaki Haber