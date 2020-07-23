Okyay’ın ilk uzun metrajlı filmi: ‘Hayaletler’ Venedik’te

“Hayaletler”, Venedik’te Uluslararası Eleştirmenler Haftası bölümünde gösterilecek ve ilk filmlerin değerlendirildiği Geleceğin Aslanı Ödülü için yarışacak. Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir’in rol aldığı film, İstanbul’da geçiyor ve dört karakteri takip ediyor: Oğlu hapiste olan bir anne, dans meraklısı bir kadın, feminist bir aktivist ve kurnaz bir adam. Film, kentsel dönüşüm olan bir semtte yaşayan bu dört karakterin bir gününe odaklanıyor.