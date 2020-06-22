Olgun Kaşıkçı dijital sergide

Magnum, pandemi sürecinde sokakların sessiz kalmasının ardından, tekrar özgürce dışarı çıkacağımız günleri düşleyip, sanatçılarla el ele vererek dijital bir sergiyi hayata geçirdi. Aralarında Türkiye’den Olgun Kaşıkçı’nın da bulunduğu, dünyanın önde gelen ve gelecek vaad eden sanatçıları bu anlamlı sergiyle bir araya geldi. Magnum'un ‘Hazzı Hayal Et’ dijital sergisi, ziyaretçilerine pandemi sonrası haz anlarını hayal ettirirken aynı zamanda ihtiyaç sahibi kadın kakao çiftçileri için sivil toplum kuruluşu ortağı 100WEEKS iş birliğiyle destek fonu yaratmayı amaçlıyor. İki yıllık bir programın başlangıcını simgeleyen bu sergi ile Magnum, kadın kakao çiftçilerinin gelir kaynaklarını çeşitlendirmelerine ve hayat şartlarının iyileştirilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz yıl Rain Forest Alliance (Yağmur Ormanları Birliği) ile kakaonun sürdürülebilir kaynaklardan elde edilmesinin önemine 2059 isimli projeyle dikkat çeken Magnum, sosyal sorumluluk çalışmalarına bu yıl da ‘Hazzı Hayal Et’ dijital sergisini ekledi.

Magnum’un internet sitesi üzerinden eserlerini paylaştığı dijital sergide 13 sanatçı, pandemi sonrası bir dünyayı hayal edebilmek için, dünya şehirlerindeki ünlü sokakların sessiz görüntülerini tuval olarak kullandı. Magnum Instagram hesabı üzerinden de yayınlanan sanat eserleri, sosyal mesafe kısıtlamalarının kaldırıldığı ve yeniden haz anlarını yaşadığımız, sevdiklerimizle buluşabileceğimiz zamanları yansıtıyor. İstanbul’da Galata Kulesi’ndeki bir sokak müzikalinden, Madrid'deki uçan balonlara, Sao Paulo sokaklarında Magnum'dan ilham alan bir evlilik teklifinden, Roma’nın hareketli hayatına kadar uzanan eserlerin sahibi sanatçılar, yeni bir gün doğumunu betimlemek için bir dizi dijital teknik kullandılar.