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22.10.2020 - 15:32 |

Ömer Seyfettin ölümünün 100. yılında öyküleriyle Can Yayınları'nda

Türk hikâyeciliğinin simge isimlerinden Ömer Seyfettin’in en güzel hikâyeleri bu kez yetişkinler için bir arada.

Ömer Seyfettin ölümünün 100. yılında öyküleriyle Can Yayınları'nda

 

Yirmi bir hikâyeden oluşan bu seçkide “Kaşağı”, “Yüksek Ökçeler”, “Pembe İncili Kaftan” gibi herkesçe bilinen hikâyeler, yazarın dil ve anlatım ustalığını gösterdiği diğer keyifli metinleriyle bir araya geliyor.

O gece hiç uyuyamadım. Dalar dalmaz Hasan’ın hayali gözümün önüne geliyor, “İftiracı, iftiracı!” diye karşımda ağlıyordu. Küçük muhayyilem o vakitki dinî terbiyenin dehşetleriyle dolmuştu. Yarın ahret… Kim bilir kardeşim o haksız yediği tokadın hakkını benden nasıl çıkaracaktı?

Ömer Seyfettin öncelikle bir ‘hikâyeci’dir ve edebiyat tarihimizde hikâyenin bağımsız bir edebî tür olarak gelişmesindeki en önemli pay ona aittir. Ondan önce Ahmet Mithat Efendi, Samipaşazade Sezai, Halid Ziya Uşaklıgil gibi isimler de hikâyeler yazıp yayımlamalarına rağmen Ömer Seyfettin, özellikle bu edebî türe eğilmiş, bu türün tanınmasını ve yaygınlaşmasını sağlamış, biraz da romanın gölgesinde kalan ‘hikâye’yi edebiyat âlemine benimseten ilk isim olmuştur.”

Necati Tonga

 

Bu kitaplara ilgi duyanlar için ek öneriler: Hüseyin Rahmi Gürpınar: Gulyabani; Mahmut Yesari: İstanbul’un Antika Tipleri; Halid Ziya Uşaklıgil: Saklanan Düşman; Osman Cemal Kaygılı: Çingeneler; Halide Edib Adıvar: Harap Mabetler

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