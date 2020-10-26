26.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
OMM’un emekçilerine armağan
Eskişehir’de geçen yıl eylül ayında kapılarını açan Odunpazarı Modern Müze’nin (OMM) kurucusu Erol Tabanca’nın emeğe duyduğu saygının sembolü olarak müzenin inşaatında çalışan ve müzeye emek veren insanların hikayesini bir araya getiren “OMM’u Yapan İnsanlar” kitabı yayımlandı.
OMM Editoryal Direktörü Büşra Erkara ve gazeteci Paul Benjamin Osterlund’un röportaj sorularından oluşan kitap, müzenin kuruluşundaki aynı samimi duygulardan yola çıkarak hazırlandı. Kitap müze shop’tan temin edilebiliyor.