Opera sanatçı ve eğitimci Mesut İktu'nun yaşamının 50 yılı kitap oldu

Bir sanatçının deneyimleri sonucunda edindiği yönetici sıfatı ilesanat ve sanat kurumlarının gelişimleri için yaptıklarına ; yapamadıklarına, eksik kalanlara, zorunluluklara dair bir iç bakış. Kitap, Mesut İktu’nun aile üyeleriyle ilişkilerine, özel yaşamından bağımsız da olmayan kariyerine, diğer taraftan Türkiye’de konservatuvarlar ile müzik ve sahne sanatları kurumlarının tarihine de ışık tutmakta; Türkiye içinde ve dışındaki bir çok kişi ve kuruma ait anıları içermektedir.

Bir de itirafı var boş zamanlarında senfoni ve operaların şef partisyonlarını çözümleyen Mesut İktu’nun: “Benim hobim de müzik…”

Kitapta, İktu’nun kişisel arşivinden sunulan belgelerin yanı sıra, okuyucuya internet bağlantı adresleri verilerek adı geçen eserlerin dinlenilmesi de amaçlanmıştır.

Mesut İktu kimdir?

Ankara’da doğan Mesut İktu, müzik eğitimine Ankara Devlet Konservatuvarı’nda başladı. Bir süre flüt eğitimi gördükten sonra opera bölümüne geçti. Burada, Eduard Heindrichs, Saaadet İkesus-Altan ve Afro Poli ile çalışarak Opera Yüksek Bölümü’nden birincilikle mezun oldu.

Doktora ihtisası için devlet bursu kazanarak Almanya’ya gönderildi. Berlin Devlet Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nden, Prof. Herbert Brauer ile şan, sahne, Prof. H. Schmith Rhein ve Prof. Gerhard Puchelt ile lied-yorumu alanlarında çalışarak üstün başarıyla mezun oldu.

Operanın yanı sıra konser şarkıcısı olarak da tanınan sanatçı, Devlet Senfoni Orkestraları eşliğinde Gustav Mahler’in bazı eserlerini yurdumuzda ilk kez yorumladı. TRT için arşiv bantları ve TV programları yaptı. Konserlerinde özellikle Türk bestecilerinin eserlerini tanıtan Mesut İktu, A. Adnan Saygun’un kendisi için düzenlediği ‘Bariton ve Orkestra İçin Beş Ezgi’nin ilk seslendirilişini Devlet Senfoni Orkestraları eşliğinde yaptı.

Bilkent Senfoni Orkestrası ile ‘5. Uluslararası Anadolu Müzik Festivali’ ve ‘80 Yıl sonra, Mustafa Kemal’in Rotasında 6. Anadolu Müzik Festivali’ne solist olarak katıldı.

Opera ve konser şarkıcısı olarak yurtdışında pek çok ülkede konserler verdi. Solist sanatçılığı ile birlikte, uzun süre İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin müdür ve genel sanat yönetmenliği görevini iki ayrı dönem üstlendi. Prof. Mesut İktu, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü’nün kurucuları arasında yer aldı ve uzun yıllar dersler verdi.

Kuruluşundan beri öğretim üyeliği yaptığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü’nü uzun yıllar üstlenmesinin yanında, şan, Türkçe metinli müzikli diksiyon ve lied yorumu dersleri verdi. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Yönetimi Bölüm Başkanlığı, Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi Genel Sanat Yönetmenliği görevlerinde bulundu. Bir süre Okan ve Yeditepe üniversiteleri güzel sanatlar fakülteleri sanat yönetimi bölümlerinde dersler verdi.

Yer aldığı CD’ler:

Avusturya VMS/Zappel Müzik Prodüksiyon Şirketi’nden ‘The Art of Turkish Song’ (Türk Bestecilerinden Liedler, Deyişler ve Poemler).

İsviçre VDE-Gallo Müzik Yapım Şirketi’nden Ali Doğan Sinangil, ‘Mevlânâ Oratoryosu’ (Mevlânâ Solo).

TRT’den Nevit Kodallı, ‘Atatürk Oratoryosu’ Besteci Yönetimi’nde (Bariton Solo), Bilkent Akademik Senfoni Orkestrası.

Kalan Müzik Yapım Şirketi’nden ‘Türk Ezgileri’.

Ellinci sanat yılını kutlayan bariton, Prof. Mesut İktu sanatsal çalışmalarını sürdürmekte, çeşitli üniversitelerde dersler vermektedir.