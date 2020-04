Opera ve balenin klasikleri evlerde!

Salgın sürecinde en çok özlenenler ise belki de dışarıda yapılan sosyal ve sanat etkinlikleri... Bu özleminizi az da olsa törpülemeniz ve kendinizi bir akşam da olsa dışarıda hissetmeniz adına aralarında The Royal Opera House, Bolşoy Tiyatrosu, Türkiye’den Devlet Opera ve Balesi’nin de olduğu pek çok kuruluş, opera ve bale temsillerinden oluşan seçkiyi online olarak sanat severlere açtı.



“Carmen”



Fransız besteci Georges Bizet’nin bestelediği ve Henri Meilhac ile Ludovic Halevy’nin librettosunu yazdığı “Carmen” operasının hikâyesi 1830 civarlarında İspanya’nın Sevilla şehrinde geçer. Bir tütün fabrikasında işçi olarak çalışan Carmen, bir kavga sırasında tanıştığı tecrübesiz bir asker olan Don Jose’yi kandırır. Don Jose, Carmen’e olan aşkı uğruna hem nişanlısını bırakır hem de üst rütbedeki subayların emirlerine karşı gelerek askerden kaçar. Ancak özgür ruhlu bir kadın olan Carmen bir boğa güreşçisi olan Escamillo ile sevgili olur. Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın 2016 yılında sahnelediği “Carmen”i Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Youtube hesabından izleyebilirsiniz.

“Don Kişot”



Miguel de Cervantes’in romanı “Don Kişot”un bale uyarlaması, 2016’da Bolşoy Tiyatrosu tarafından yapıdı. Marius Petipa ve Alexander Gorsky’nin koreografileri, Cervantes’in eserine sadık kalınarak hazırlanmış. Don Kişot ve Sancho Panza’nın maceralarını sahneye taşıyan gösteriyi Bolşoy Tiyatrosu’nun Youtube hesabından 7 Mayıs tarihinde saat 19.00’da izlemek mümkün.









“Romeo ve Juliet”



Shakespeare’in 1597 yayımlanan eseri “Romeo ve Juliet” imkansız bir aşkın öyküsünü anlatır. İtalya’nın şehir devleti Verona’nın zengin ailelerinden Montegue ve Capulet’ler arasında uzun yıllara dayanan bir düşmanlık vardır. Bir gün Lord Capulet’in düzenlediği bir baloya Montegue’lerden Romeo da gelir ve burada Capulet’lerin kızı Juliet’i görerek âşık olur. Juliet de Romeo’nun duygularına karşılık verir. İkisi arasında sonu imkansız olan bir aşk başlar. Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin 2019 senesine ait “Romeo ile Juliet” uyarlamasına Çaykovski’nin müzikleri eşlik ediyor. Bu danslı bir temsile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Youtube hesabından ulaşılabilir.



“The Winter’s Tale”









The Royal Ballet’den Christopher Wheeldon’un 2014 yılında Shakespeare’in “The Winter’s Tale”ini 2014 yılında bale olarak yeniden uyarladı. Eserin konusu ise delice bir kıskançlığa sahip olan Kral Leontes, hamile eşi Hermione’nin çocukluk arkadaşı Kral Polixenes ile bir ilişkisi olduğunu düşünür. Bu kıskançlığının ve düşüncesinin sonucunda yaptığı eylemler ise aileleri paramparça eder. “The Winter’s Tale”i 1 Mayıs tarihinde saat 21.00’de The Royal Opera House’un Youtube hesabından izleyebilirsiniz.