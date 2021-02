‘Oscar’ adaylarında kısa listeler açıklandı

Türkiye’nin aday adayı “7. Koğuştaki Mucize”nin yer almadığı liste 15 adayla açıklandı. Listede dikkat çeken filmler arasında Thomas Vinterberg’in Mads Mikkelsen’in başrolünde yer aldığı “Druk” bulunuyor. Fransa yapımı “Two of Us” da son 15’e kalan filmlerden biri. Majid Majidi imzalı “Sun Children”, Tayvan yapımı “A Sun”, Agnieszka Holland’ın yönettiği “Charlatan” ve Romanya yapımı belgesel “Collective” de listede yer alıyor. “Collective” aynı zamanda belgesel dalında da son 15 film arasında yer aldı. 93. Akademi Ödülleri adaylıkları 13 Mart 2021’de açıklanacak. Ödüller ise 25 Nisan’da sahiplerini bulacak.



En İyi Uluslararası Film



1. “Quo Vadis, Aida?” / Bosna Hersek

2. “The Mole Agent” / Şili

3. “Charlatan” / Çekya

4. “Another Round” / Danimarka

5. “Two of Us” / Fransa

6. “La Llorona” / Guatemala

7. “Better Days” / Hong Kong

8. “Sun Children” / İran

9. “Night of the Kings” / Fildişi Sahili

10. “I’m No Longer Here” / Meksika

11. “Hope” / Norveç

12. “Collective” / Romanya

13. “Dear Comrades!” / Rusya

14. “A Sun” / Tayvan

15. “The Man Who Sold His Skin” / Tunus