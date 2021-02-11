‘Oscar’ adaylarında kısa listeler açıklandı
93. Oscar Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Film kategorisinde son 15’e kalan filmler açıklandı.
Türkiye’nin aday adayı “7. Koğuştaki Mucize”nin yer almadığı liste 15 adayla açıklandı. Listede dikkat çeken filmler arasında Thomas Vinterberg’in Mads Mikkelsen’in başrolünde yer aldığı “Druk” bulunuyor. Fransa yapımı “Two of Us” da son 15’e kalan filmlerden biri. Majid Majidi imzalı “Sun Children”, Tayvan yapımı “A Sun”, Agnieszka Holland’ın yönettiği “Charlatan” ve Romanya yapımı belgesel “Collective” de listede yer alıyor. “Collective” aynı zamanda belgesel dalında da son 15 film arasında yer aldı. 93. Akademi Ödülleri adaylıkları 13 Mart 2021’de açıklanacak. Ödüller ise 25 Nisan’da sahiplerini bulacak.
En İyi Uluslararası Film
1. “Quo Vadis, Aida?” / Bosna Hersek
2. “The Mole Agent” / Şili
3. “Charlatan” / Çekya
4. “Another Round” / Danimarka
5. “Two of Us” / Fransa
6. “La Llorona” / Guatemala
7. “Better Days” / Hong Kong
8. “Sun Children” / İran
9. “Night of the Kings” / Fildişi Sahili
10. “I’m No Longer Here” / Meksika
11. “Hope” / Norveç
12. “Collective” / Romanya
13. “Dear Comrades!” / Rusya
14. “A Sun” / Tayvan
15. “The Man Who Sold His Skin” / Tunus