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11.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Oscar’a gişe şampiyonu ‘7. Koğuştaki Mucize’ gidiyor

Türkiye’nin bu yıl Akademi’ye göndereceği En İyi Uluslararası Film Oscar adayı Mehmet Ada Öztekin’in yönetmenliğini yaptığı “7. Koğuştaki Mucize” olarak belirlendi.

Oscar’a gişe şampiyonu ‘7. Koğuştaki Mucize’ gidiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 16 kişilik Seçici Kurul, “7. Koğuştaki Mucize”yi 93. Kez düzenlenecek Oscar ödülleri için 23 film arasından seçti. 2013 tarihli Güney Kore yapımı “Miracle in Cell No.7”den uyarlanan film, geçen yıl 5 milyon 310 bin 542 kişi tarafından izlenerek 2019’da Türkiye’de en çok izlenen film olmuştu. Film, 1983 yılında geçiyor ve kızı ile aynı zekâ yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal ve Yurdaer Okur’un aralarında olduğu isimler yer alıyor.

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