Pandemi döneminde nostaljik şarkılar ön planda

Spotify, müzikseverlerin pandemi döneminde en çok nostaljik şarkıları dinlemeyi tercih ettiklerini duyurmuştu. Şimdi sıra kişisel analizlerde: En çok hangi on yılın müziklerini dinliyorsunuz? Yanıtı düşünmenize gerek yok çünkü Spotify’ın hayata geçirdiği "Senin On Yılın" mikrositesi ile 80’ler, 90’lar ve 2000’ler arasında en çok hangi on yılın müziklerini dinlediğinizi keşfetme imkanı sağlıyor. Öncelikle kullanıcıların en çok dinledikleri müzikleri analiz eden Spotify 80’ler, 90’lar ve 2000’ler arasında kullanıcının özel bir bağının olduğu on yılı, en çok dinlediği şarkılarla birlikte ortaya çıkarıyor.

2000’ler nostaljisi yaşanıyor

Kullanıcıları en çok dinledikleri on yılı keşfetmeye davet eden Spotify bu arada Türkiye’nin en çok dinlediği on yılı ve istatistikleri de açıkladı. Verilere göre, Türkiye’nin yüzde 60’ından fazlasının müziklerini en çok dinlediği on yıl, 2000’ler. Üstelik 2000’ler, Türkiye’de hem 7 coğrafi bölgede hem de tüm yaş grupları tarafından en çok dinlenen on yıl olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’de Ceza ve Sagopa Kajmer düeti olan "Neyim Var Ki" 2000’lerin en çok dinlenen şarkısı olarak listenin ilk sırasına yerleşiyor. Türkiye’nin Spotify’daki 2000’ler TOP 5 şarkı listesini ve 2000’lerin Türkiye’de en çok dinlenen müzik türlerini aşağıda görebilirsiniz:

1.Ceza - Neyim Var Ki (feat. Sagopa Kajmer

2. mor ve ötesi - Bir Derdim Var

3. Pinhani - Ne Güzel Güldün

4. maNga - Cevapsız Sorular

5. mor ve ötesi - Daha Mutlu Olamam

2000’lerin En çok Dinlenen Müzik Türleri:

1. Worldpop

2. Worldrock

3. Worldfolk

4. Indie

5. Jazz

6. Rock

7. Pop

8. Worldhiphop

9. Hiphop

10. Metal

2000’leri 90’lar Takip Ediyor

Müzikseverlerin nostalji sevgisi, Türkiye’de 2000’lerden sonra 90’lar ile devam ediyor. 80’ler ise bu üç on yıl arasında son sırada yer alıyor. 90’larda, Türkiye’de Göksel’in Kurşuni Renkler şarkısı 90’lar listesinin zirvesine yerleşiyor. Türkiye’nin Spotify’daki 90’lar TOP 5 şarkı listesi ise şöyle;

1. Göksel - Kurşuni Renkler

2 Ahmet Kaya - Kum Gibi

3. Athena - Senden, Benden, Bizden

4. Yaşar - Kumralım

5. Mehmet Güreli - Kimse Bilmez

80’lerde Müslüm Gürses zirvede!

Türkiye’de 2000’ler ve 90’lara göre daha geride kalsa da nostalji denince Türkiye’de Müslüm Gürses bu on yıla damgasını vuruyor. Türkiye’nin Spotify’daki 80’ler TOP 5 şarkı listesi...

1. Müslüm Gürses - Unutamadım / Kaç Kadeh Kırıldı

2. Ahmet Kaya, Selda Bağcan - Öyle Bir Yerdeyim Ki

3. Sezen Aksu - Tükeneceğiz

4. Müslüm Gürses - Seni Yazdım

5. Ahmet Kaya - Hani Beni Gençliğim